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Надя Дорофєєва показала, як святкує 3-річчя сина Кацуріна і що йому подарувала

Надя Дорофєєва показала, як святкує 3-річчя сина Кацуріна і що йому подарувала

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Подружжя присвятило день хлопчикові.

Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила, як із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, святкує 3-річчя його сина і що йому подарувала.

У Вані був день народження 22 липня. Хлопчикові виповнилося три роки. Свято він спочатку провів з мамою, а наступного дня – з татом.

Надя Дорофєєва святкує день народження сина Міші Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва святкує день народження сина Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва розсекретила, що день народження Вані вони святкували за містом. Локацію яскраво прикрасили повітряними кульками. До речі, Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним святкували 3-річчя Вані біля басейну, аби він міг насолодитися купанням у прохолодній воді у спекотні літні дні.

Міша Кацурін з сином / © instagram.com/nadyadorofeeva
Міша Кацурін з сином / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На сина Міші Кацуріна чекав приємний подарунок. Зокрема, подружжя подарувало хлопчикові новенький велосипед. Ваня вже навіть встиг на ньому прокататися, щоправда, без допомоги тата не обійшлося.

Міша Кацурін з сином / © instagram.com/nadyadorofeeva
Міша Кацурін з сином / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін заздалегідь подумали про безпеку хлопчика. Разом із велосипедом йому подарували шолом з ріжками, як у динозавра. Тож, у разі падінь Ваня не травмується.

Міша Кацурін з сином / © instagram.com/nadyadorofeeva
Міша Кацурін з сином / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно син ведучого Нікіти Добриніна святкував день народження. Шоумен показував, як вітав Лева з 3-річчям та який сюрприз йому влаштував.

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