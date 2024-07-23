Надя Дорофєєва показала, як святкує 3-річчя сина Кацуріна і що йому подарувала

Подружжя присвятило день хлопчикові.
Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила, як із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, святкує 3-річчя його сина і що йому подарувала.
У Вані був день народження 22 липня. Хлопчикові виповнилося три роки. Свято він спочатку провів з мамою, а наступного дня – з татом.
Надя Дорофєєва розсекретила, що день народження Вані вони святкували за містом. Локацію яскраво прикрасили повітряними кульками. До речі, Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним святкували 3-річчя Вані біля басейну, аби він міг насолодитися купанням у прохолодній воді у спекотні літні дні.
На сина Міші Кацуріна чекав приємний подарунок. Зокрема, подружжя подарувало хлопчикові новенький велосипед. Ваня вже навіть встиг на ньому прокататися, щоправда, без допомоги тата не обійшлося.
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін заздалегідь подумали про безпеку хлопчика. Разом із велосипедом йому подарували шолом з ріжками, як у динозавра. Тож, у разі падінь Ваня не травмується.
Нагадаємо, нещодавно син ведучого Нікіти Добриніна святкував день народження. Шоумен показував, як вітав Лева з 3-річчям та який сюрприз йому влаштував.
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