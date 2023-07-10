Надя Дорофєєва показала, як весело проводить час з дітьми Міші Кацуріна

Співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час з дітьми свого бойфренда, ресторатора Міші Кацуріна.

Схоже, що виконавиця змогла знайти спільну мову з сином та донькою свого обранця від попереднього шлюбу. У сторіз в Instagram Дорофєєва показала, як вони з Кацуріним бавляться разом з дітьми.

Так, Надя та Міша влаштували для шестирічної Олександри та однорічного Івана, а також їхньої маленькою подружки, битву подушками на ліжку. Кацурін та Дорофєєва не лише спостерігали за грою дітей, а й самі залюбки доєдналися до гри. Кумедне відео Дорофєєва підписала емоджи, що сміється.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що днями у Мережі почали ходити чутки про одруження Дорофєєвої та Кацуріна - пару побачили у ЦНАПі під час оформлення документів. Однак пізніше виявилося, навіщо насправді пара завітала до держустанови.

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