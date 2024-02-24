Надя Дорофєєва показала, як її за два роки змінила війна: "Життя поділилося на до та після"

Виконавиця поділилася, які емоції переживала на початку російського вторгнення та які зараз.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як її за два роки змінила повномасштабна війна в Україні.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала дві світлини. Перше фото було зроблене у перші дні російського вторгнення. Надя Дорофєєва тоді їхала в автівці з Києва у безпечне місце. Виконавиця поділилася, що була неабияк розгубленою та не знала, що буде далі та що їй робити.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"24.02.22 назавжди стало межею для всіх нас, яка поділила життя на "до" та "після". Між цими фото відстань у два роки. На першому – починається моя найстрашніша у житті дорога, дорога у невідоме", - поділилася артистка.

Другий знімок був зроблений нещодавно. Виконавиця зазначила, що нині вона вже не розгублена та знає, що має робити.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"На другому – я відчуваю, що я на своєму шляху і я вдома. І це найцінніше відчуття…Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що у нас є дім. Вічна шана полеглим героям!" – висловилася Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше редакція ТСН.ua писала про те, як для знаменитостей розпочалася повномасштабна війна. Зірки поділилися спогадами про 24 лютого 2022 року – день, що назавжди змінив життя кожного українця.

Читайте також: