Надя Дорофєєва показала, як з Мішею Кацуріним романтично відпочиває у Карпатах

Українська співачка Надя Дорофєєва замилувала відео, на якому показала як разом з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, минає їхній спільний відпочинок у Карпатах.

Невеликий будиночок, у якому оселилися закохані, пропагує екологічний спосіб життя. Тому Дорофєєва з Кацуріним сповна насолодилися природою.

Так, у своєму Instagram Надя показала Мішу Кацуріна, який приніс дрова, щоб наповнити оселю теплом. Згодом пара опинилася на ліжку на відкритій терасі з неймовірним видом на засніжені гори. До того ж вони влаштували чайну церемонію.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Також Надя зі своїм чоловіком провели багато часу на свіжому повітрі. На одному з відео співачка поділилася з шанувальниками, як Міша гладить кішку. Водночас, артистка запостила фото з отарою овець, яких дуже часто можна зустріти на території комплексу для відпочинку.

Окрім того, Надя Дорофєєва навіть під час такої романтичної поїздки не змогла забути про роботу. Вочевидь, у артистки з'явилося натхнення для запису нового треку, який вона вже анонсувала раніше. Для цього Кацуріну довелося облаштовувати тимчасову міністудію, щоб записати вокал. Символічно у пісні йдеться про їхнє кохання з Мішею, яке дуже часто засуджується публікою.

Надя Дорофєєва замилувала романтичними кадрами з Кацуріним з їхнього відпочинку у Карпатах

Надвечір у подружжя були заплановані спа-процедури. Вони відправилися до гарячих чанів і не забули про улюблене чаювання під зірками.

Тим часом, ранок Дорофєєвої та Кацуріна почався вже звично для їхніх фанів. Перші години дня вони присвятили спорту. На цей раз заняття минули на просторій терасі в будиночку-готелі.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час з сином свого чоловіка Міші Кацуріна від першого шлюбу. Дворічний Іван зробив зачіску артистці й викликав у шанувальників дуже зворушливі емоції.

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