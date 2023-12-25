Надя Дорофєєва показала, як зустріла Різдво з мамою та бабусею Міші Кацуріна

Українська співачка Надя Дорофєєва замилувала сімейними кадрами зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, та його рідними.

Зокрема, в Instagram-stories артистка показала, як зустрічала Різдво. Важливе свято Надя провела в родинному колі. За святковим столом зібралися чоловік виконавиці Міша Кацурін, його мама Ольга та бабуся.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін із сім'єю / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка разом з родиною ласувала смачною вечерею. До речі, святковий стіл був прикрашений різдвяними атрибутами, зокрема, гуцульськими свічниками.

Святкова вечеря Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Після вечері всі зібралися перед телевізором, де дивилися святковий проєкт "Різдво. Ти не один", що транслювався на телеканалі "1+1 Україна". У зніманнях різдвяного шоу брали участь і Надя Дорофєєва, і Міша Кацурін.

Надя Дорофєєва і бабуся Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно співачка опублікувала атмосферний ролик, де засвітила їхню з чоловіком квартиру. Окрім того, Надя Дорофєєва показала, як готувала святковий обід.

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