Надя Дорофєєва показала, як зустріла Різдво з мамою та бабусею Міші Кацуріна

Виконавиця показала, якою була їхня святкова вечеря.
Українська співачка Надя Дорофєєва замилувала сімейними кадрами зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, та його рідними.
Зокрема, в Instagram-stories артистка показала, як зустрічала Різдво. Важливе свято Надя провела в родинному колі. За святковим столом зібралися чоловік виконавиці Міша Кацурін, його мама Ольга та бабуся.
Співачка разом з родиною ласувала смачною вечерею. До речі, святковий стіл був прикрашений різдвяними атрибутами, зокрема, гуцульськими свічниками.
Після вечері всі зібралися перед телевізором, де дивилися святковий проєкт "Різдво. Ти не один", що транслювався на телеканалі "1+1 Україна". У зніманнях різдвяного шоу брали участь і Надя Дорофєєва, і Міша Кацурін.
Нагадаємо, нещодавно співачка опублікувала атмосферний ролик, де засвітила їхню з чоловіком квартиру. Окрім того, Надя Дорофєєва показала, як готувала святковий обід.
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