Надя Дорофєєва показала залаштунки кліпу "Вотсап" і як побила до крові пальці об барабани

Артистка поділилася, що справжня гра, а не імітація гри, у кліпі стала для неї викликом.
Українська співачка Надя Дорофєєва показала уривки з-за лаштунків знімання її нового кліпу "Вотсап".
На сторінці в Instagram виконавиця запостила фото і відео, як відбувався процес знімань. Як відомо, режисер відео Інді Хаїт побачив, що у кліпі Надя має грати на барабанах – і таким чином передати свій емоційний стан. Та коли кліпмейкер озвучив Дорофєєвій свою ідею, артистка не повірила, адже вона ніколи не сиділа за барабанною установкою:
"Хочу, щоб в кліпі ти була драмершою". Сказав мені Інді Хаїт за два тижні до дати знімань на пісню "Вотсап". У відповідь я посміялась, а він чомусь ні. В ті два тижні в мене була підготовка до сольного концерту в Києві, а ще знімання новорічного виступу, запис пісні, купа зустрічей і плюс три концерти. Як сюди засунути ще й заняття на барабанах? Як я встигну навчитися, я ж ніколи в житті не грала на ударних…" – поділилася Надя.
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Втім, як зізналася співачка, у неї було шість занять з гри на барабанах, за які вона зуміла вивчити свою партію. Проте, зізнається Дорофєєва, це було надто складно. Ба більше, артистка побила пальці до крові, поки вчилася:
"Кліп знято. Всі щасливі. Я не вірю, що все вийшло. На очах сльози від того, що це була суцільна творчість. Дякую Інді за те, що зробив мені такий виклик. Дякую викладачу з барабанів, що за шість занять, я в кадрі почувалася так впевнено і не імітувала гру, а по-справжньому грала. Ти крутий. Всім драмерам – моє шанування. Тепер по-іншому дивлюсь на вашу працю", - поділилася Надя.
Нагадаємо, днями Надя Дорофєєва поділилася коментарями своїх шанувальників під піснею "Вотсап". Артистка була зворушена тим, що пісня відгукнулася у багатьох слухачів. Співачка не очікувала, що отримає у відповідь стільки щемливих історій від жінок, які зараз чекають з фронту своїх чоловіків та синів.
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