Надя Дорофєєва показалася на Донеччині та розповіла, як допомогла ЗСУ на фронті

Українська співачка Надя Дорофєєва показалася у Донецькій області.

Як розповіла артистка у своєму Instagram, на схід України вона поїхала не просто так. Зокрема, виконавиця повезла дрони на фронт, які вкрай необхідні для українських захисників. Дорофєєва передала 35 безпілотників. Однак артистка наголошує, що їх вистачить лише на тиждень, тож закликає підписників донатити на потреби ЗСУ.

Надя Дорофєєва у Донецькій області / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Ми довезли другу партію (35 дронів). Загалом вже передали 91 fpv-дронів, на які ми з вами зібрали разом два мільйони гривень. Така кількість закриває потреби всього на тиждень, що означає , що ми повинні й надалі бути корисними та активно донатити", - написала артистка.

Надя Дорофєєва у Донецькій області / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва розповіла, що раніше вже передавала дрони на фронт. Перша партія безпілотників від співачки вже відпрацювала своє та знищила чимало ворожої техніки. До речі, на досягнутому Надя не збирається зупинятися, а планує оголосити новий благодійний збір.

"Перше, що мені сказали хлопці, яким ми передали першу партію дронів ще місяць тому, що ці дрони вже знищили купу ворожої техніки. Незабаром оголошу новий збір для наших воїнів", - поділилася артистка.

Надя Дорофєєва у Донецькій області / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Окрім того, співачка поділилася своїми емоціями від поїздки до Донецької області. За словами артистки, після спілкування з військовими вона відчуває спокій та гордість. Також виконавиця ще більше сповнена рішучості допомагати захисникам.

Надя Дорофєєва у Донецькій області / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Отож, любі, побувавши на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай чим можеш", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно колишня наречена боксера Володимира Кличка розповіла, як від перших днів повномасштабної війни допомагає українським захисникам. Гайден Панеттьєрі задля цього навіть створила благодійну організацію.

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