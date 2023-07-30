Надя Дорофєєва показалася на знімальному майданчику "Голосу країни-13" у Польщі

Тренерка вже чекає на перших учасників.
Співачка та зіркова тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва вже прибула на знімальний майданчик вокального шоу.
Артистка вже встигла зустрітися з командою та побачити своє тренерське крісло, в якому вона й буде приймати важливі рішення щодо долі учасників. Світлинами з Польщі Надя поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Як розповіла Дорофєєва, новий сезон вокального шоу обіцяє бути найемоційнішим. Співачка вже не може дочекатися, коли почує голоси перших учасників.
"Завтра починаємо знімати новий сезон "Голосу країни-13". Чекаю та хвилююся, як вперше. Але цього разу точно знаю, що він буде найемоційнішим за всю свою історію. Я дуже чекаю талановитих і щирих людей у свою команду. Я хочу знайти "своїх". До зустрічі, моя командо", - написала Надя.
Нагадаємо, що продюсер проєкту Володимир Завадюк вже показав, який вигляд буде мати головна сцена "Голосу країни-13".
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