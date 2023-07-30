Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Надя Дорофєєва показалася на знімальному майданчику "Голосу країни-13" у Польщі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
35
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Надя Дорофєєва показалася на знімальному майданчику "Голосу країни-13" у Польщі

Надя Дорофєєва, тренерка "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тренерка вже чекає на перших учасників.

Співачка та зіркова тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва вже прибула на знімальний майданчик вокального шоу. 

Артистка вже встигла зустрітися з командою та побачити своє тренерське крісло, в якому вона й буде приймати важливі рішення щодо долі учасників. Світлинами з Польщі Надя поділилася на своїй сторінці в Instagram. 

Крісло Наді Дорофєєвої на
Крісло Наді Дорофєєвої на "Голосі країни-13" / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Як розповіла Дорофєєва, новий сезон вокального шоу обіцяє бути найемоційнішим. Співачка вже не може дочекатися, коли почує голоси перших учасників.

"Завтра починаємо знімати новий сезон "Голосу країни-13". Чекаю та хвилююся, як вперше. Але цього разу точно знаю, що він буде найемоційнішим за всю свою історію. Я дуже чекаю талановитих і щирих людей у свою команду. Я хочу знайти "своїх". До зустрічі, моя командо", - написала Надя.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що продюсер проєкту Володимир Завадюк вже показав, який вигляд буде мати головна сцена "Голосу країни-13".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
35
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація