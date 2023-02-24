Надя Дорофєєва показалася під сходами у своєму будинку в перший день повномасштабної війни: "Була вільна і налякана"

Сьогодні, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення рф до України, зірки пригадують, як і де вони зустріли перший день війни.

Співачка Надя Дорофєєва поділилася, що 24 лютого 2022 року вона була у своєму будинку під Києвом. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила знімок, зроблений у перший день повномасштабної війни.

На фото Надя разом з подругою зображені, лежачи під ковдрами на підлозі під сходинками у будинку. Дорофєєва зізналася, що була дуже налякана. На той момент артистка вже не була разом з ексчоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом і вдома у неї гостювали друзі.

Артистка у перший день повномасштабного вторгнення ховалася під сходами у себе в будинку

"Ще ніколи в житті мені не було так страшно, як у ті перші дні повномасштабної війни. Не нашої війни, яка стала нашою реальністю. Цей перший день я зустріла у своєму будинку, вільною, наляканою, разом з друзями. Пам'ятаю, що в той момент ніхто не знав що робити. Пам'ятаю, як раптом в перший день не стало продуктів у магазині. Як діяти, звідки брати гроші, як врятуватись, як допомагати… А ще будильник кожну ніч перші три тижні на 3 ночі і 6 ранку, щоб подивитись новини", - пригадала свої перші дні повномасштабного вторгнення росії до України.

Сьогодні багато знаменитостей поділилися, де перебували, коли почалася повномасштабна війна в Україні. Так, Григорій Решетнік, з дружиною і дітьми був вдома, а Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які теж були вдома, прокинулися від звуків вибухів.

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