Надя Дорофєєва показалася в лікарняній палаті та повідомила про проблеми зі здоров'ям

Українська співачка Надя Дорофєєва змусила своїх шанувальників неабияк хвилюватися за неї.

Виконавиця у своєму Instagram опублікувала фото з лікарняної палати. Артистка повідомила, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям. Як зазначила Надя Дорофєєва, після насичених робочих буднів їй довелося звертатися за допомогою до лікарів.

"Любиш багато працювати, люби й лікуватися", - поділилася з підписниками співачка.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У подробиці Надя Дорофєєва вдаватися не стала та не розкрила, що саме її непокоїть. Однак зірка зізналась, що опинилася в одному з київських ортопедичних центрів. Загалом, ортопедія – допомагає з профілактикою, діагностикою та лікуванням деформацій і порушень функцій кістково-м'язової системи.

Нагадаємо, нещодавно дружина актора та ведучого Юрія Ткача повідомила про проблеми зі здоров'ям. Вікторія Ткач вже розповіла, що саме її непокоїло та через що вона мусила звернутися за допомогою до лікарів.

Читайте також: