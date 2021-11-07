Надя Дорофєєва помірялася фігурами в бікіні з новою коханою NIKITA LOMAKIN

Співачка і танцівниця порозважалися на яхті.
Співачка Надя Дорофєєва разом із командою полетіла до Єгипту на гастролі.
У вільний час компанія насолоджує відпочинком, сонцем та морем. Зокрема, виконавиця показала відео, як розважалася на яхті із танцівницею свого балету, коханою співака NIKITA LOMAKIN – Світланою. Дівчата записали танець, який опублікували у TikTok. У ролику Надя і Світлана у бікіні помірялися стрункими фігурами.
@nadyadorofeeva
@##dorofeevanevesta @sakalyova♬ Невеста - DOROFEEVA
У коментарях фоловери написали артисткам компліменти.
- Ідеальні
- Запальнички
- Такі прекрасні! Світлана – просто вау
- Можна дивитися вічно
Читайте також: