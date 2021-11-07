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Надя Дорофєєва помірялася фігурами в бікіні з новою коханою NIKITA LOMAKIN

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Надя Дорофєєва помірялася фігурами в бікіні з новою коханою NIKITA LOMAKIN

Надя Дорофєєва і Світлана Сакаль / instagram.com/sakalyova

Співачка і танцівниця порозважалися на яхті.

Співачка Надя Дорофєєва разом із командою полетіла до Єгипту на гастролі.

У вільний час компанія насолоджує відпочинком, сонцем та морем. Зокрема, виконавиця показала відео, як розважалася на яхті із танцівницею свого балету, коханою співака NIKITA LOMAKIN – Світланою. Дівчата записали танець, який опублікували у TikTok. У ролику Надя і Світлана у бікіні помірялися стрункими фігурами.

@nadyadorofeeva

@##dorofeevanevesta @sakalyova

♬ Невеста - DOROFEEVA

У коментарях фоловери написали артисткам компліменти.

  • Ідеальні
  • Запальнички
  • Такі прекрасні! Світлана – просто вау
  • Можна дивитися вічно

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