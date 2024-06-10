Надя Дорофєєва поскаржилася на проблеми зі здоров'ям і показала змучене обличчя без фільтрів і макіяжу

Українська співачка Надя Дорофєєва пожалілася на проблеми зі здоров'ям.

Про це артистка розповіла в Instagram. Виконавиця опублікувала своє нове фото, на якому постала доволі змученою. Надя Дорофєєва позувала перед камерою без жодної краплі декоративної косметики та без фільтрів та мала доволі стомлений вигляд.

Артистка поділилася, що неабияк тішиться, що користувачі TikTok активно знімають свої ролики під її треки. Утім, співачку засмучує те, що вона захворіла.

"Радію вашим відео дуже, а от те, що я захворіла, це…", - поділилася артистка та додала смайлик, що плаче.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У подробиці Надя Дорофєєва вдаватися не стала. Артистка також не розповідала, яка саме хвороба її мучить та які в неї симптоми.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич розповіла про свою хворобу. Артистка поскаржилася на погіршення самопочуття та назвала симптоми.

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