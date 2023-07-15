Надя Дорофєєва пояснила, чому Міша Кацурін з'явився на їхньому весіллі в кедах та кепці

Спочатку планувалося, що у нареченого буде інший образ.
Співачка Надя Дорофєєва поділилася подробицями свого таємного весілля з ресторатором Мішею Кацуріним.
Після того, як молодята поділилися першими світлинами з церемонії, у Мережі почали активно обговорювати їхні весільні образи. І, якщо сукня та особлива фата Наді викликали захоплення у фанів, то ось лук Міші жорстко розкритикували.
На церемонії Кацурін з'явився у піджаку від відомого бренду Maison Margiela, штанах вільного крою та білій сорочці. А свій образ наречений доповнив кедами та кепкою, яку йому подарувала кохана. Саме за взуття та аксесуари ресторатора викликали такі бурні суперечки у Мережі.
Втім, як розповіла Дорофєєва виданню Vogue, образ Міші мав бути зовсім іншим. Лише за два дні до весілля пара вирішила кардинально змінити вбрання нареченого.
"Для Міші ми пошили костюм, який так і не використали. Тому що це було зовсім не його. А хотілося, щоб Міша виглядав як Міша. За два дні до церемонії разом з Танею Немченко підібрали цей образ", - розповіла співачка.
Також виконавиця поділилася своїми емоціями після святкової церемонії. Цю радісну мить з подружжям розділили тільки найрідніші та друзі.
"Церемонія для мене — найголовніший елемент весілля, це про кохання, емоції, почуття. І вона вийшла емоційно-потужною. Церемоніймейстером була моя подруга Лера Бородіна, яка сильно хвилювалася, але саме завдяки цій щирості, це й було так чуттєво і потужно. Це було єднання", - поділилася Надя.
Раніше співак Володимир Дантес зізнався, чи отримав від колишньої дружини запрошення на весільну церемонію.
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