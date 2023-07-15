Надя Дорофєєва пояснила, чому Міша Кацурін з'явився на їхньому весіллі в кедах та кепці

Спочатку планувалося, що у нареченого буде інший образ.

Співачка Надя Дорофєєва поділилася подробицями свого таємного весілля з ресторатором Мішею Кацуріним.

Після того, як молодята поділилися першими світлинами з церемонії, у Мережі почали активно обговорювати їхні весільні образи. І, якщо сукня та особлива фата Наді викликали захоплення у фанів, то ось лук Міші жорстко розкритикували.

На церемонії Кацурін з'явився у піджаку від відомого бренду Maison Margiela, штанах вільного крою та білій сорочці. А свій образ наречений доповнив кедами та кепкою, яку йому подарувала кохана. Саме за взуття та аксесуари ресторатора викликали такі бурні суперечки у Мережі.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/thecoat_official

Втім, як розповіла Дорофєєва виданню Vogue, образ Міші мав бути зовсім іншим. Лише за два дні до весілля пара вирішила кардинально змінити вбрання нареченого.

"Для Міші ми пошили костюм, який так і не використали. Тому що це було зовсім не його. А хотілося, щоб Міша виглядав як Міша. За два дні до церемонії разом з Танею Немченко підібрали цей образ", - розповіла співачка.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також виконавиця поділилася своїми емоціями після святкової церемонії. Цю радісну мить з подружжям розділили тільки найрідніші та друзі.

"Церемонія для мене — найголовніший елемент весілля, це про кохання, емоції, почуття. І вона вийшла емоційно-потужною. Церемоніймейстером була моя подруга Лера Бородіна, яка сильно хвилювалася, але саме завдяки цій щирості, це й було так чуттєво і потужно. Це було єднання", - поділилася Надя.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін зіграли весілля

Раніше співак Володимир Дантес зізнався, чи отримав від колишньої дружини запрошення на весільну церемонію.

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