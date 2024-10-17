Надя Дорофєєва пожалілася на проблеми зі здоров'ям і назвала свій діагноз

Також артистка дала пораду фанам, які теж зіткнулися з подібною проблемою.

Українська співачка Надя Дорофєєва пожалілася на проблеми зі здоров'ям.

Так, наразі артистка перебуває у гастрольному турі містами України. Однак, турне не минає для Дорофєєвої без неприємностей. Річ у тім, що виконавиця страждає від гастриту. Співачка зізнається, що наразі лікується, однак під час гастролей це виявилося завдання із зірочкою.

Утім, знаменитість знайшла вихід із ситуації та зізналась, як контролює споживання їжі. Виконавиця користується порадами штучного інтелекту – ChatGPT. Тепер артистка знає, що їй можна їсти, а що ні. Тож, Надя Дорофєєва радить своїм прихильникам, у кого теж гастрит, користуватися цим методом.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Лікувати гастрит на гастролях - ще те задоволення. Але - якщо в когось є така ж біда - як зручно питати все у ChatGPT. Я тепер кожен прийом їжі запитую в нього: чи можна те, чи це. Такий прикол", - ділиться виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка розповідала про свої проблеми зі здоров'ям. Блогерка Катерина Реп'яхова зізнавалась, що її мучить.

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