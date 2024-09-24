Надя Дорофєєва пожалілася на проблеми зі здоров'ям і розповіла про лікування: "Серйозний підхід"

Українська співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Зокрема, виконавиця в інтерв'ю ELLE поділилася, що ретельно готується до своїх концертних турів. Особливе місце в цій підготовці займає фізичне навантаження. Як говорить артистка, в неї проблеми з колінами, зірка навіть почала ходити до реабілітолога. Надя Дорофєєва робить все можливе, аби її ноги стали більш витривалими.

Надя Дорофєєва / Фото: cosmo.com.ua

"Фізично готуюся до турів, і такий серйозний підхід у мене вперше. Я почала за півтора місяця до туру ходити на реабілітацію — спеціальні тренування для колін, з якими у мене проблеми. Оскільки в цьому турі я вперше за три роки на підборах, зараз намагаюся зробити все можливе, щоб мої ноги були більш витривалими. Як каже мій реабілітолог, тепер мені треба бути більше спортсменкою", - поділилася артистка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповіла, як під час гастролей з нею стався неприємний інцидент. Зірка пригадала, як просто над автобусом, в якому вона їхала зі своєю командою, почали збивати ворожий дрон.

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