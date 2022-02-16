Надя Дорофєєва представила новий трек, на честь якого набила тату на нозі

Артистка випустила композицію raznotsvetnaya.

Українська співачка, тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва потішила шанувальників свіжою композицією.

Артистка представила трек raznotsvetnaya. Цікаво, що його артистка анонсувала майже місяць тому. І зробила це дещо незвичним чином – Надя набила тату з назвою композиції на підколінній ямці лівої ноги.

instagram.com/nadyadorofeeva

А у Instagram Надя такими словами супроводила прем'єру пісні: "Кохання – те, що зараз потрібно нам всім". Своєю чергою, шанувальники поділилися враженнями від новинки своєї кумирки: "бідна моя кнопка повтору", "ця пісня так личить тобі, але вона так відрізняється від інших", "відчуваю, кліп буде бомбезний".

До речі, відеороботу на композицію Дорофєєва обіцяє представити вже сьогодні ввечері. Ну а поки у фотоблогу запостила фрагмент прийдешнього відео.

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