Надя Дорофєєва приголомшила сумою, яку витратить на своє шоу у Палаці Спорту

Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила вартість організації свого першого сольного Палацу Спорту у Києві.

Оскільки артистка ще в процесі підготовки масштабного концерту, точної суми вона не назвала. Однак запевнила, що вартість її шоу вже сягає декількох мільйонів гривень. Водночас Надя зізналася, що викладається на максимум, адже у її фанів є певні очікування від неї як поп-співачки. Тож вона ретельно продумує кожну деталь свого майбутнього виступу.

"Це дійсно дорога історія. Там дійсно суми в мільйонах. Але знаєте, що найскладніше і більше за все дратує? Те, що, коли ти артист, ти маєш витрачати в триста разів більше грошей, ніж коли ти, наприклад, андреграунд-артист. Бо від тебе не очікують неймовірних костюмів. Тому що якщо прийдуть і не побачать чогось яскравого й дорогого на сцені, то скажуть "ай, щось скотилася" або не постаралася", - розповіла Дорофєєва у програмі "Ранок у великому місті".

Надя Дорофєєва з командою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, вже 22 листопада о 19:00 співачка Надя Дорофєєва збере свій перший сольний Палац Спорту і запалить з шоу HEARTBEAT. Під час нової концертної програми зірка виконає хіти з нового альбому та збере кошти для ЗСУ. Ба більше, протягом вечора артистка обіцяє потішити фанів зірковими сюрпризами, серед яких – виступ з блогером Мішею Лебігою та їхнім нашумілим хітом та іншими секретними гостями.

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