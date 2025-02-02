Надя Дорофєєва приголомшила сумою, яку зібрала для ЗСУ протягом року

Українська співачка Надя Дорофєєва приємно шокувала сумою, яку передала для ЗСУ.

У своєму фотоблогу зірка підбила підсумки своєї благодійної діяльності протягом 2024 року. Зокрема, пригадала свої найбільші шоу, які були покликані допомогти українським військовим. Водночас назвала точні суми, які були зібрані на кожному з них.

Так, концерт Наді Дорофєєвої у київському Палаці спорту зібрав 2 908 303 грн, благодійний стрім з блогером Мішею Лебігою – 6 161 030 грн, виступ в рамках Atlas United – 1 754 400 грн. А також решта окремих зборів і виступів допомогли ЗСУ сумою 4 552 900 грн.

Надя Дорофєєва розповіла про зібрані кошти для ЗСУ / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва розповіла про зібрані кошти для ЗСУ / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Тож загалом за минулий рік артистці та її команді вдалося задонатити 15 376 633 грн. Своєю чергою, Дорофєєва подякувала всім, хто долучався до її ініціатив і відвідував концерти. І наголосила на дуже важливій істині:

"Памʼятайте: коли вам здається, що задонатити кілька гривень на якийсь збір соромно і що це незначна сума – це однозначно не так. Кожен донат неймовірно важливий, як і кожен допис, сторіз чи репост про збір – адже своїм прикладом кожен з нас робить вклад у допомогу і надихає на це інших. Ще раз дякую за те, що ви підтримуєте нашу країну — памʼятайте, що, перш за все, цим ви підтримуєте самих себе. Тримаймося", - написала Надя.

Надя Дорофєєва розповіла про зібрані кошти для ЗСУ / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських зізнався, як влаштував росіянам помсту за розв'язану війну в Україні та кинув їх на 100 тис. дол. Артист пояснив, куди задонатив ці кошти разом зі своїми.

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