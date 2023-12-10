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Надя Дорофєєва пристрасно поцілувала Мішу Кацуріна посеред свого концерту й заспівала з ним у дуеті

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
Перегляди
85
Час на прочитання
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Надя Дорофєєва пристрасно поцілувала Мішу Кацуріна посеред свого концерту й заспівала з ним у дуеті

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

9 грудня відгримів сольний концерт артистки.

У суботу, 9 грудня, українська співачка Надя Дорофєєва влаштувала запальний концерт у Києві, де й розгорілася пристрасть з її чоловіком Мішею Кацуріним просто на сцені.

Так, артистка у дуеті з чоловіком виконала пісню "Щоб не було". Подружжя написало її разом. Це стало символічною заявою про їхні стосунки, які досить часто засуджують. Міша вийшов на сцену й одразу зірвав шквал овацій. Бізнесмен дуже тепло привітав шанувальників і розповів про їхню сімейну традицію, поки йому одягали гітару. Зокрема, він зізнався, що вони з Надею перед кожним виходом її пісні висувають свої припущення скільки збереться прослуховувань. Цікаво, що від спільної пісні з коханим "Щоб не було" співачка не очікувала й мільйону перегляду їхнього кліпу.

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv / ©
Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

Під час виступу артистка зачарувала своїм співом весь зал. Міша ж грав на гітарі, час від часу підспівував коханій і доповнив пісню своїм фірмовим свистом. У момент виконання пісні позаду щасливого подружжя демонструвався ніжний ролик. На відео можна було побачити романтичні кадри Дорофєєвої з Кацуріним.

Надя Дорофєєва палко поцілувала Мішу Кацуріна під час свого концерту 

Надя Дорофєєва палко поцілувала Мішу Кацуріна під час свого концерту 

Наприкінці зворушливого виступу подружжя підійшло впритул одне до одного. Артистка продемонструвала пікантні рухи перед чоловіком. І потім разом із Мішею змусила весь зал стрибати разом.

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv / ©
Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

Коли настав час відпускати Кацуріна зі сцени, Дорофєєва не втрималася та палко поцілувала коханого посеред виступу. Насамкінець артистка ще раз дала можливість обранцю сповна насолодитися глядацькими оваціями й теплом. І пара знову поцілувалася.

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv / ©
Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

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Дата публікації
Перегляди
85
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