Надя Дорофєєва пристрасно поцілувала Мішу Кацуріна посеред свого концерту й заспівала з ним у дуеті

9 грудня відгримів сольний концерт артистки.
У суботу, 9 грудня, українська співачка Надя Дорофєєва влаштувала запальний концерт у Києві, де й розгорілася пристрасть з її чоловіком Мішею Кацуріним просто на сцені.
Так, артистка у дуеті з чоловіком виконала пісню "Щоб не було". Подружжя написало її разом. Це стало символічною заявою про їхні стосунки, які досить часто засуджують. Міша вийшов на сцену й одразу зірвав шквал овацій. Бізнесмен дуже тепло привітав шанувальників і розповів про їхню сімейну традицію, поки йому одягали гітару. Зокрема, він зізнався, що вони з Надею перед кожним виходом її пісні висувають свої припущення скільки збереться прослуховувань. Цікаво, що від спільної пісні з коханим "Щоб не було" співачка не очікувала й мільйону перегляду їхнього кліпу.
Під час виступу артистка зачарувала своїм співом весь зал. Міша ж грав на гітарі, час від часу підспівував коханій і доповнив пісню своїм фірмовим свистом. У момент виконання пісні позаду щасливого подружжя демонструвався ніжний ролик. На відео можна було побачити романтичні кадри Дорофєєвої з Кацуріним.
Наприкінці зворушливого виступу подружжя підійшло впритул одне до одного. Артистка продемонструвала пікантні рухи перед чоловіком. І потім разом із Мішею змусила весь зал стрибати разом.
Коли настав час відпускати Кацуріна зі сцени, Дорофєєва не втрималася та палко поцілувала коханого посеред виступу. Насамкінець артистка ще раз дала можливість обранцю сповна насолодитися глядацькими оваціями й теплом. І пара знову поцілувалася.
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