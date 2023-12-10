Надя Дорофєєва пристрасно поцілувала Мішу Кацуріна посеред свого концерту й заспівала з ним у дуеті

У суботу, 9 грудня, українська співачка Надя Дорофєєва влаштувала запальний концерт у Києві, де й розгорілася пристрасть з її чоловіком Мішею Кацуріним просто на сцені.

Так, артистка у дуеті з чоловіком виконала пісню "Щоб не було". Подружжя написало її разом. Це стало символічною заявою про їхні стосунки, які досить часто засуджують. Міша вийшов на сцену й одразу зірвав шквал овацій. Бізнесмен дуже тепло привітав шанувальників і розповів про їхню сімейну традицію, поки йому одягали гітару. Зокрема, він зізнався, що вони з Надею перед кожним виходом її пісні висувають свої припущення скільки збереться прослуховувань. Цікаво, що від спільної пісні з коханим "Щоб не було" співачка не очікувала й мільйону перегляду їхнього кліпу.

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

Під час виступу артистка зачарувала своїм співом весь зал. Міша ж грав на гітарі, час від часу підспівував коханій і доповнив пісню своїм фірмовим свистом. У момент виконання пісні позаду щасливого подружжя демонструвався ніжний ролик. На відео можна було побачити романтичні кадри Дорофєєвої з Кацуріним.

Надя Дорофєєва палко поцілувала Мішу Кацуріна під час свого концерту

Наприкінці зворушливого виступу подружжя підійшло впритул одне до одного. Артистка продемонструвала пікантні рухи перед чоловіком. І потім разом із Мішею змусила весь зал стрибати разом.

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

Коли настав час відпускати Кацуріна зі сцени, Дорофєєва не втрималася та палко поцілувала коханого посеред виступу. Насамкінець артистка ще раз дала можливість обранцю сповна насолодитися глядацькими оваціями й теплом. І пара знову поцілувалася.

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

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