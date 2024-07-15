Надя Дорофєєва приїхала до села, де минуло її дитинство, та показалася з родиною: "Щасливі часи"

Українська співачка Надя Дорофєєва завітала у гості до своєї родини.

Так, артистка зізналася, що доволі тривалий період вона сумувала за тими місцями, де провела дитинство. Тож, не роздумуючи, Надя приїхала до села Веселий Кут, що на Черкащині, куди свого часу щороку приїздила на літні канікули. У фотоблогу виконавиця показала шанувальникам мальовничі околиці й атмосферу у будинку. До слова, артистка також зробила декілька світлин із земляками та рідними.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Згадуючи дитинство в різних інтерв'ю, я багато разів розповідала про село "Веселий Кут" і про наші поїздки туди кожного літа всією сім'єю. Це були дуже щасливі часи, коли ми всі були разом. Останній час я дуже ностальгувала і якось сильно тягнуло туди. І от…", - написала Надя.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У коментарях фани Дорофєєвої зазначили, що їм дуже до вподоби такий затишний контент:

Такі комфортні фотографії… Сімейні

Неймовірні фото. Такі гарні, прості та добрі люди. Так люблю такі будинки - чудові спогади про дитинство

Всі ми родом з дитинства! Там тепло і затишно

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показала, як з чоловіком Мішею Кацуріним і його дітьми вечеряла в укритті під час повітряної тривоги.

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