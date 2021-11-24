Надя Дорофєєва прокоментувала, чи робила вона пластику губ

Артистка відповіла на дошкульні коментарі хейтерів.

Українська співачка Надя Дорофєєва у рубриці програми "ЖВЛ" "Хейтери атакують" відповіла на дошкульні коментарі хейтерів.

Зокрема, знаменитість на зауваження, що вона "невдало зробила губи", офіційно заявила: "Я хочу офіційно сказати, що ніколи нічого не робила. І зуби у мене не вініри".

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Інший хейтер зазначив, що "у кліпах з неї роблять цукерку- розпуста, а в житті вона страшненька". Проте й такими оцінками її зовнішності Надю з себе не вивести:

"Якщо чесно, я собі в житті, коли не нафарбована, подобаюся більше. Навіть не знаю як коментувати", - зізналася артистка.

А на закид, що виконавиця надто худа, а її багато хто наслідує, Надя відповіла: "Якщо людина так формулює, то це, звичайно, біда. Я люблю картоплю, я люблю котлетки. Я завжди була худенькою. Це чистої води булінг".

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