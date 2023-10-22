Надя Дорофєєва розплакалася на "Голосі країни" через військового ЗСУ та не змогла заспокоїтися

Останніми у "кросбатлах" 13 сезону "Голосу країни" зійшлися учасники команд Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова.

Від Дорофєєвої на сцену вийшов військовий ЗСУ Юрій Городецький. Захисник чуттєво та емоційно виконав пісню Вови Гейзера "Браття-українці". Надя Дорофєєва не змогла спокійно дивитися номер свого підопічного, адже трек під час повномасштабної війни неабияк актуальний. Тренерка розплакалася, не змогла заспокоїтися навіть після виступу Юрія Городецького та попросила про паузу.

Надя Дорофєєва / Фото: скриншот з відео

"Ми маємо змогу робити свою роботу, сьогодні знімати цей важливий європейський сезон завдяки таким хлопцям, як ти. Для мене цей виступ був поза конкурсом. Юро, це була сповідь. Я вам дуже дякую! Браво!" – звернулася до свого підопічного Надя Дорофєєва, не стримуючи сльози.

Від команди Артема Пивоварова на сцену вийшла остання учасниця Ізабелла Іващенко. Вокалістка на сцені чуттєво виконала композицію під назвою Infinity. Як зазначив тренер Артем Пивоваров, і його підопічна Ізабелла Іващенко, і Юрій Городецький подарували неймовірне завершення восьмого випуску шоу.

"Цей фінал, який ви подарували нам, був найяскравішим завершенням цього етапу і продовженням вашої особистої місії і, сподіваюся, вашої музичної кар'єри", - висловився про останній "кросбатл" Артем Пивоваров.

Тренери "Голосу країни-13" / Фото: скриншот з відео

За результатом глядацького голосування у фінал "Голосу країни" потрапляє саме Юрій Городецький.

Дивіться фінал "Голосу країни-13" вже наступної неділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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