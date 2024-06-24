Надя Дорофєєва розповіла про конфуз, який трапився перед зніманням її кліпу: "Дуже стресово"

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася подробицями бекстейджу знімання кліпу до її нової пісні "Хартбіт".

Так, днями артистка запрем'єрила емоційну композицію про "хлопців-нарцисів" і випустила до неї пристрасний кліп, де постає з танцівником та манекенником Семюелем Ділксом. Втім, як виявилося, у артистів майже не було часу на спільні тренування танцю. Натомість за декілька тижнів до знімань у Барселоні Надя в Україні відточувала майстерність рухів і складні підтримки з іншим партнером. Тож, за словами співачки, стати в пару з танцівником-іноземцем і відтворити вивчене за декілька годин вночі було задачею з непростих. Втім, у результаті зірка залишилася задоволена своєю відеороботою.

"Стався конфуз з кліпом, тому що я тренувалася в Україні з нашим українським танцівником, але знімалася я з іншим хлопцем. Він прилетів в ніч перед зніманням кліпу. Вночі ми тренувалися десь півтори години. Там у кліпі у нас є підтримка, і вона хоч і на перший погляд легка, але важливо, щоб тебе не впустили головою об бетон. Мені було дуже стресово. Але цей хлопчина без примх зробив усе, що нам було треба. Він молодець", - розповіла Надя в програмі М1.

Надя Дорофєєва

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Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показала реакцію Потапа, Олега Гороховського та інших юзерів на її кліп.