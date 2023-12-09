Надя Дорофєєва розповіла про секс з Мішею Кацуріним і хто з них голосніший під час інтиму

Артистка також трошки розповіла про побут з коханим.

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка розсекретила найдорожчий подарунок від чоловіка Міші Кацуріна, трошки розповіла про їхнє повсякденне життя.

Так, артистка пройшла бліц від ведучих радіо "Люкс ФМ" і в ефірі, зокрема, зізналася, хто з них з чоловіком виносить сміття:

"Я виносила вперше позавчора", - відповіла чесно Надя. Також з'ясувалося, що подружжя є фанатом помідорів черрі, адже саме цей овоч завжди присутній у холодильнику Наді та Міші.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Окрім того Дорофєєва зізналася, що між фобо і борщем віддасть перевагу борщу, щоправда, потім замислилася, адже у її чоловіка мережа ресторанів японської кухні у Києві.

Торкнулися ведучі з Дорофєєвою й пікантних тем. Так, на запитання, що Дорофєєва обере – зранку поспати подовше, або гарячий секс, зірка відповіла: "Ааа. Це неможливо. Ну давай друге блін".

Також Надя зізналася, хто з них з чоловіком більш гучний під час інтиму: "Я думаю, що я", - сказала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Не приховала артистка й те, що вони з Кацуріним декілька разів на тиждень можуть дозволити собі випити вина, що вона зараз їздить на авто марки Mercedes і обожнює масаж голови.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва чесно зізналася, чи спілкується зараз зі своїм ексчоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом і що думає про хейт у бік свого експродюсера Потапа.

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