Надя Дорофєєва розповіла про свою пухлину та вперше показала шрам на грудях

Надя Дорофєєва розповіла про свою пухлину та вперше показала шрам на грудях

Чотири роки тому артистка зробила операцію.

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше зізналася, що у неї колись була пухлина.

Сьогодні відзначають всесвітній день без бюстгальтера, тому саме сьогодні артистка вирішила поділитися цією історією. За словами Наді, чотири роки тому у неї діагностували фіброаденому молочної залози. Артистка зробила операцію з видалення пухлини.

Про цю неприємну ситуацію у житті Дорофєєвій нагадує шрам на грудях, який вона довгий час приховувала і лише зараз наважилася показати.

"Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами... і тільки недавно прийняла і полюбила. Цей шрам нагадує мені про те, що чотири роки тому в моєму житті трапилася фіброаденома і наступна операція з її видалення", - розповіла Надя.

Надя зробила операцію чотири роки тому / instagram.com/nadyadorofeeva

Вона нагадала своїм підписницям, як важливо вчасно звертатися до лікаря і перевірятися. Днями Надя побувала на щорічному огляді у свого мамолога і нагадала фанаткам, щоб вони теж не забували відвідувати спеціаліста.

Зазначимо, що чоловік Наді Дорофєєвої, шоумен Володимир Дантес під її постом лишив коментар, у якому підтримав кохану. Він написав: "Моя дівчинко! Кайф, що поділилася".

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