Надя Дорофєєва розповіла про свою пухлину та вперше показала шрам на грудях

Чотири роки тому артистка зробила операцію.
Українська співачка Надя Дорофєєва вперше зізналася, що у неї колись була пухлина.
Сьогодні відзначають всесвітній день без бюстгальтера, тому саме сьогодні артистка вирішила поділитися цією історією. За словами Наді, чотири роки тому у неї діагностували фіброаденому молочної залози. Артистка зробила операцію з видалення пухлини.
Про цю неприємну ситуацію у житті Дорофєєвій нагадує шрам на грудях, який вона довгий час приховувала і лише зараз наважилася показати.
"Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами... і тільки недавно прийняла і полюбила. Цей шрам нагадує мені про те, що чотири роки тому в моєму житті трапилася фіброаденома і наступна операція з її видалення", - розповіла Надя.
Вона нагадала своїм підписницям, як важливо вчасно звертатися до лікаря і перевірятися. Днями Надя побувала на щорічному огляді у свого мамолога і нагадала фанаткам, щоб вони теж не забували відвідувати спеціаліста.
Зазначимо, що чоловік Наді Дорофєєвої, шоумен Володимир Дантес під її постом лишив коментар, у якому підтримав кохану. Він написав: "Моя дівчинко! Кайф, що поділилася".
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