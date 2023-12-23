Надя Дорофєєва розсекретила найдивніший подарунок від її фан-клубу

Артистка здивувала сюрпризом, який свого часу її насмішив.

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про подарунки від її шанувальників, які вирізнилися своєю креативністю.

У фотоблогу музичного лейблу "Pomitni", під опікою якого перебуває артистка, Надя розповіла про те, що їй найчастіше дарують фани. За її словами, найбільше вона отримує шкарпеток і різноманітного одягу. І додала, що їй дійсно дарують потрібні речі, які вона часто носить.

"Вони просто круті. Найчастіше – це шкарпетки. Всі знають, що я дуже люблю, коли ноги в теплі. І мені постійно їх дарують. Єдине, на що я натякаю, що мені подобаються однотонні. Фан-клуб взагалі став такі круті подарунки дарувати. І речі, які я реально ношу, то вишивка якась ручна…", – розповіла сміючись Дорофєєва.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Втім, найбільш кумедним у своїй колекції подарунків від фанів зірка вважає щіточку для пупка.

"З дивного – щіточка для пупка. Це було цікаво", – зазначила Надя.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва висловилася про ексшлюб з Володимиром Дантесом. І різко відповіла, чи буде надалі коментувати життя колишнього чоловіка.

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