Надя Дорофєєва розсекретила свою вагу і зізналась, чи вагітна

Також виконавиця відповіла, чи вона чайлдфрі.
Співачка та тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва вирішила поспілкуватися з підписниками.
Знаменитості поставили чимало запитань. Зокрема, прихильники Наді цікавилися щодо її фігури. У співачки запитали, яка у неї вага. Дорофєєва не стала приховувати. Зірка зізналась, що її вага становить 49 кілограмів.
Також Наді поставили й більш пікантні запитання. Так, прихильники поцікавилися, чи їхня кумирка наразі при надії. Дорофєєва чесно та коротко відповіла, що ні. Як підтвердження своїх слів, знаменитість додала фото, на якому у неї видніється плаский животик.
Утім, фани вирішили, що артистка чайлдфрі та планує свідомо відмовитися від народження та виховання дітей. Надя теж чесно відповіла, що ні. Тож зірка у майбутньому планує стати мамою.
Зазначимо, нині Надя Дорофєєва зустрічається з київським ресторатором Мішею Кацуріним. Чутки про їхні стосунки почали ширитися ще від квітня. Лише у червні пара підтвердила, що дійсно зустрічається.
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