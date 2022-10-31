Надя Дорофєєва розсекретила свою вагу і зізналась, чи вагітна

Також виконавиця відповіла, чи вона чайлдфрі.

Співачка та тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва вирішила поспілкуватися з підписниками.

Знаменитості поставили чимало запитань. Зокрема, прихильники Наді цікавилися щодо її фігури. У співачки запитали, яка у неї вага. Дорофєєва не стала приховувати. Зірка зізналась, що її вага становить 49 кілограмів.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також Наді поставили й більш пікантні запитання. Так, прихильники поцікавилися, чи їхня кумирка наразі при надії. Дорофєєва чесно та коротко відповіла, що ні. Як підтвердження своїх слів, знаменитість додала фото, на якому у неї видніється плаский животик.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Утім, фани вирішили, що артистка чайлдфрі та планує свідомо відмовитися від народження та виховання дітей. Надя теж чесно відповіла, що ні. Тож зірка у майбутньому планує стати мамою.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, нині Надя Дорофєєва зустрічається з київським ресторатором Мішею Кацуріним. Чутки про їхні стосунки почали ширитися ще від квітня. Лише у червні пара підтвердила, що дійсно зустрічається.

Читайте також: