Надя Дорофєєва розсекретила, як ділить спільний побут з чоловіком Кацуріним: "Мені так пощастило"

Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила, як ділить спільний побут з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

Зокрема, виконавиця розповіла про спільне приготування їжі. Артистка зізнається, що любить готувати, однак часу на це вона не має. Тож, приготуванням їжі займається Кацурін. Дорофєєва говорить, що їй неабияк в цьому пощастило. Зокрема, чоловік готує їжу, а вона йому допомагає.

"Я востаннє борщ готувала сім років тому. Я не встигаю... А тепер, коли мені так пощастило, що Міша постійно вдома щось знімає, він обожнює готувати, я – сушеф вдома, я допомагаю. Тому все в голові в основному в нього з приводу готування. Мені дуже подобається цей процес", - розповіла артистка у вечірньому шоу Жені Яновича.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Виконавиця розсекретила, що вони з чоловіком полюбляють знайти рецепт якоїсь складної страви, а потім разом її приготувати. За словами артистки, вона обожнює цей процес.

"Ми любимо взяти з якоїсь програми рецепт, дуже якийсь складний, наприклад, зелене різотто з лососем, і готувати. Це дуже класно", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям. Артистка назвала діагноз хвороби, з якою бореться.

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