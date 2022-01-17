Надя Дорофєєва сфотографувалась з повністю оголеним Дантесом

Дантес також показав схоже фото 2017 року.

Український співак та шоумен Володимир Дантес поділився пікантним фото.

Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram артист опублікував світлину, на якій постав повністю оголеним. Знімок зробила Надя під час їхнього відпочинку в Мексиці.

Окрім цього, ведучий показав схожу світлину, яка була зроблена 2017 року. На ній він також постав повністю оголеним.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

"Так було 2017 року, а так стало 2022", - поділився Дантес.

Втім, пізніше Instagram видалив відверті фото співака.

"Instagram видалив мій допис та знімок. А що ж таке? Що сталось? Хтось поскаржився? Комусь щось не сподобалося? Скаржтеся краще на матусь у декреті, які свої груди публікують. Дурники, чи що?" - емоційно відреагував співак.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Читайте також: