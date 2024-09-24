Надя Дорофєєва шокувала, як над її гастрольним автобусом збивали дрон: "Злякалася, впала на підлогу"

Артистка розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею під час гастролей.

Українська співачка Надя Дорофєєва шокувала, як просто над її гастрольним автобусом збивали ворожий безпілотник.

Це сталося, коли артистка їздила з концертами містами України. Під час нічної поїздки співачка та її команда прокинулися з відчуттям, ніби їхній автобус обстрілюють. Виявилося, що просто над ними збивали ворожий дрон.

"Завжди прошу свого турменеджера дізнатися про укриття поруч із місцем концерту, адже я та людина, яка ходить до бомбосховища - мені психологічно так легше. Особливо після епізоду, коли ми з командою під час нічного переїзду прокинулися з відчуттям, що наш автобус обстрілюють. Виявилося, що в той момент просто над нами збивали дрон", - пригадала співачка в інтерв'ю ELLE.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва говорить, що тоді неабияк злякалася та просто впала на підлогу автобуса. Після пережитого виконавиця в турах відчуває страх, тож завжди переконується, аби поруч із концертним майданчиком було укриття. Утім, зірка додала, що всі хвилювання нівелюють емоції, які вона дарує глядачам концерту, та відчуття нормального життя.

"Я дуже сильно злякалася, впала на підлогу. Для мене це був великий стрес. Після того залишився страх, але усвідомлення своєї артистичної місії - дарувати людям емоції, які надалі допоможуть їм відчувати нормальне життя, - усе це нівелює", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно після концерту Наді Дорофєєвої почалася бійка зі стріляниною. Співачка прокоментувала неприємний інцидент.

Після концерту Наді Дорофєєвої між фанатами розпочалася сутичка

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