Надя Дорофєєва скасувала концерт у Відні за лічені години до початку: "Таке в моїй кар'єрі вперше"

артистка пояснила, чому була змушена піти на такий крок.

Тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва скасувала свій сольний концерт у Відні просто за декілька годин до початку.

Терміновою новиною про зміну планів артистка поділилася з фанами в Instagrm-stories. Із сумом Надя повідомила, що була змушена прийняти таке рішення через технічні обставини.

Як пояснила Дорофєєва, причиною зриву стала непідготовленість організаторів. За словами співачки, коли вона приїхала на концертний майданчик, там не виявилося ані мікрофонів, ані кабелів для апаратури.

"Зараз перебуваю на сцені. Сьогодні мав відбутися мій концерт у Відні. Ми приїхали на майданчик, а в нас повністю не виконано технічний райдер. Це означає, що ми просто не маємо звучати. Навіть мікрофонів моїх немає, кабелів немає, якими ми можемо все під'єднати. Таке в моїй кар'єрі, на жаль, вперше. Концерт технічно просто не може відбутися", - поскаржилася Надя.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Наразі співачка разом зі своєю командою намагається вирішити ситуацію з організаторами та пообіцяла пізніше повідомити фанами усі подробиці.

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