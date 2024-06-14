Надя Дорофєєва стала жертвою шахраїв і звернулася до прихильників

Українська співачка Надя Дорофєєва розкрила схему обману її шанувальників.

Так, на своїй сторінці в Instagram виконавиця розповіла, що стала жертвою шахраїв. Як повідомляє виконавиця, останніми днями невідомі незаконно почали масово використовувати її фото у власних корисливих цілях. Зокрема, користуючись довірою її фанів почали рекламувати різні продукти. Надя пояснила, що вона жодним чином не причетна до цього. Тож, артистка наполегливо попросила всіх прихильників бути обачними й не довіряти таким маніпуляціям з боку шахраїв.

Надя Дорофєєва розповіла про шахраїв / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Останніми днями з'явилася купа реклами з незаконним використанням мого обличчя. Будь-які рекламні прояви на інших ресурсах/інстаграм-сторінках, особливо пов'язані з ігровою тематикою, жодним чином мене не стосуються! Будь ласка, перевіряйте інформацію, щоб не стати жертвами шахраїв", - звернулася зірка до підписників.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Алла Мазур розкрила схему шахраїв, які обкрадають українців на рейсі міжнародного залізничного сполучення, після неприємного інциденту.

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