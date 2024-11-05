Надя Дорофєєва станцювала з вагітною дружиною Позитива і кумедно відреагувала на її вагітність

Виконавиця пригадала, як з музикантом побилася об заклад.
Українська співачка Надя Дорофєєва публічно привітала колегу, співака Позитива з майбутнім поповненням у родині.
Як виявилося, артистка вже давно знала про вагітність дружини виконавця Юлії Сахневич, тому заздалегідь зняла миле відео з парою. Тож після того, як Позитив сам офіційно заявив, що чекає на первістка, Надя поділилася відзнятими кадрами у фотоблогу. Так, у ролику співачка під свою нову композицію спочатку постає з Позитивом, а потім в кадр веде його вагітну дружину.
Крім того, зірка пригадала часи музичного дуету з Позитивом. І у дописі жартома розповіла про те, як колись вони побилися об заклад, у кого першого народиться дитина. І у результаті співак переміг. Також Дорофєєва публічно привітала подружжя з новим етапом у їхньому житті.
"Десь коли нам з Позитивом було 23-25 років, ми сперечалися, хто буде першим. Ти переміг. Льошка, я так радію за вас з Юлею. Будьте щасливими – це найголовніше", - зворушила Надя.
Нагадаємо, нещодавно акторка з серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна повідомила про другу вагітність й показала помітно округлий животик. Радісною новиною вона потішила одразу через чотири місяця після оголошення про розлучення.
Читайте також:
- Олена Мозгова зізналась, як вперше відреагувала на камінгаут доньки і чи спілкується з її партнеркою
- Наталія Могилевська на відпочинку в Буковелі показалася одразу з двома доньками
- Олена Мозгова розповіла про аб'юзивні стосунки з Пономарьовим і зізналась, чому з ним не спілкується