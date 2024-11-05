Надя Дорофєєва станцювала з вагітною дружиною Позитива і кумедно відреагувала на її вагітність

Українська співачка Надя Дорофєєва публічно привітала колегу, співака Позитива з майбутнім поповненням у родині.

Як виявилося, артистка вже давно знала про вагітність дружини виконавця Юлії Сахневич, тому заздалегідь зняла миле відео з парою. Тож після того, як Позитив сам офіційно заявив, що чекає на первістка, Надя поділилася відзнятими кадрами у фотоблогу. Так, у ролику співачка під свою нову композицію спочатку постає з Позитивом, а потім в кадр веде його вагітну дружину.

Надя Дорофєєва мило станцювала з Позитивом і його вагітною дружиною

Крім того, зірка пригадала часи музичного дуету з Позитивом. І у дописі жартома розповіла про те, як колись вони побилися об заклад, у кого першого народиться дитина. І у результаті співак переміг. Також Дорофєєва публічно привітала подружжя з новим етапом у їхньому житті.

"Десь коли нам з Позитивом було 23-25 років, ми сперечалися, хто буде першим. Ти переміг. Льошка, я так радію за вас з Юлею. Будьте щасливими – це найголовніше", - зворушила Надя.

Нагадаємо, нещодавно акторка з серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна повідомила про другу вагітність й показала помітно округлий животик. Радісною новиною вона потішила одразу через чотири місяця після оголошення про розлучення.

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