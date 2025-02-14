Надя Дорофєєва написала пісню для фільму "Песики", де головну роль зіграє Леся Нікітюк

Пісня "Муракамі" гармонійно доповнює сюжет нового фільму.
Українська співачка Надя Дорофєєва випустила саундтрек до нової української романтичної комедії "Песики".
Композиція та фільм розповідають про пошуки щирих почуттів та про сміливість попрощатися з ілюзіями й рухатися далі, звільнивши простір для справжнього кохання. Так, у фільмі "Песики" головною героїнею стала Леся Нікітюк, яка перевтілиться у дівчину Яну. Для неї випробування стає не лише комічною перепоною, а й стимулом для докорінних змін у житті.
Головна героїня стрічки вперше замислюється про справжнє кохання й відповідальність. Так само і героїня пісні – наважується бути чесною із собою, ставить крапку, "йде all in", залишаючи минулі стосунки у вигляді приємних, а інколи й болісних спогадів. Як, наприклад, книга Харукі Муракамі, що припадатиме пилом на полиці, нагадуючи про той період життя.
Саундтрек гармонійно переплітається із сюжетом і через любов головної героїні Яни до творчості Харукі Муракамі. За словами Дорофєєвої, на момент створення сценарію у неї одразу з'явилася домовленість з продюсерами про саундтрек, який вже був написаний:
"Ця пісня дочекалася свого часу – точніше, фільму. Вона не вийшла в моєму альбомі, і я її тримала для якогось приводу. І цим приводом став фільм "Песики" – команда прийшла до мене з запитом написати саундтрек до стрічки. Коли я переслухала всі свої невипущені треки, зрозуміла, що пісня "Муракамі" – це ідеальний метч, вона дуже пасує цьому кіно! Адже героїня стрічки та героїня пісні переживають дуже схожі любовні історії. Ця пісня зухвала та з правильними сенсами про те, що треба бути сміливою, щоб відпустити те, в чому вже немає великої сили та кохання".
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