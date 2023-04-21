Надя Дорофєєва святкує 33-річчя: артистка показала, як вранці її привітав коханий Кацурін

Сьогодні, 21 квітня, день народження святкує українська співачка Надя Дорофєєва.

Зірці виповнюється 33 роки. Від самого ранку Надя отримує привітання від близьких і друзів. Звісно, одним з перших кохану привітав бойфренд, ресторатор та музикант Міша Кацурін.

На сторінці в Instagram співачка показала, як розпочався її ранок. Обранець артистки, поки вона спала, купив для неї величезний букет квітів і подарував просто у ліжку. "Квіточка народилася", - підписав фото з Надею Міша.

Міша Кацурін показав, як вранці вітав Надю Дорофєєву / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Також Надя не стала мучити фанів і показала, що їй Кацурін презентував. На світлині, якою Надя поділилася у фотоблогу, зображена червона коробочка бордового кольору від модного ювелірного бренду Cartier. Втім, що ж саме у ній лежало, Дорофєєва залишила у таємниці.

Надя Дорофєєва показала, що їй подарував Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, не так давно у Мережі стали ширитися чутки, що нібито Надя Дорофєєва та Міша Кацурін планують одружитися. Принаймні, на цю думку фанів наштовхнуло фото, де у співачки на безіменному пальці видніється каблучка.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

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