Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров вперше наживо виконали хіт "Думи" та просто довели до мурах

Дивувати своїми вокальними здібностями на сцену "Голосу країни-13" вийшла співачка-бандуристка Вікторія Деркач.

Вокалістка не лише співає, а й грає на бандурі. Вікторія таким чином прославляє автентичний український інструмент та показує, що це не щось старе та забуте, а навпаки – сучасне.

Вікторія Деркач / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Кобзарі, а вже згодом бандуристи, вони завжди у нелегкі часи підтримували народ: ходили селами, розповідали історії, думи співали. Мені здається, зараз дуже схожий момент. Я стараюсь підтримувати людей своєю музикою. Для мене дуже важливо показувати інструмент всім народам світу, розповідати про нього. Показувати, яка бандура багатогранна. Це не просто інструмент з далеких часів, це вже сучасний інструмент, який можна обіграти в будь-якому стилі. Сьогодні на "Голосі" я дуже щаслива, що люди у всій Європі зможуть почути наш автентичний, але такий сучасний інструмент", - поділилася вокалістка.

На сцені проєкту дівчина виконала дуетну композицію Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої. Саме вони розвернули тренерські крісла. До речі, виявилося, що виконавці жодного разу не співали трек разом. Тож, на "Голосі країни-13" Пивоваров та Дорофєєва вперше заспівали "Думи". Компанію їм склала Вікторія Деркач, яка підспівувала та грала на бандурі. Від їхнього виступу шкірою бігали мурахи.

Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров та Вікторія Деркач / Фото: скриншот з відео

"Я не знаю, як так ставалося, але весь час, коли ми були в турі, ми були постійно в різних містах Європи, в різних містах України", - зазначила Надя.

Врешті, після спільного виступу з тренерами Вікторія Деркач обрала команду Артема Пивоварова.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на "1+1 Україна".

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