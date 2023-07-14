Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися: Леся Нікітюк розвеселила привітанням для молодят

Весілля співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Міши Кацуріна продовжують активно обговорювати у Мережі.

Пара отримує чимало привітань, в тому числі від зіркових колег. Так, публічно звернутися до молодят вирішила телеведуча Леся Нікітюк. Знаменитість записала жартівливе відеозвернення до Наді та Міші, в якому привітала їх з важливою подією.

"Що ж, дорогі Надія і Михайло, найчарівніша мить настала! Минули юності дні, на рушник весільний ви стали! Многая і благая літа вам! Нехай Бог благословить ваш союз! До привітань приєднується сім'я з Хмельниччини і маленький Вітько", - голосом тамади під народну музику привітала молодят Леся.

Нікітюк привітала Дорофєєву та Кацуріна з весіллям / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Потішила ведуча пару й кумедним фотоколажем - Нікітюк вставила обличчя Дорофєєвої та Кацуріна в архівне фото пари у стилі 90-х.

"Це вам мій весільний подарунок. Фото обов’язково візьміть у рамочку і поставте в спальні", - написала Леся.

Нікітюк привітала Дорофєєву та Кацуріна з весіллям / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що 13 липня Надя Дорофєєва та Міша Кацурін оголосили про офіційне одруження. Пара поділилася гарними весільними знімками. До весілля закохані зустрічалися протягом року.

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