Надя Дорофєєва та Міша Кацурін офіційно одружилися та показали фото з весілля

Українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін офіційно одружилися.

На сторінках пари в Instagram з'явилися фото, де вони постають у весільних костюмах. Надя зображена у ніжній кремовій сукні до підлоги та у довгому вельоні, Міша не зрадив своєму стилю навіть на весіллі – наречений був у білій сорочці, піджаку і штанах, проте також одягнув кепку і кеди:

"Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є", - написала під знімками Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також новоспечене подружжя продемонструвало й свої весільні обручки.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін зіграли весілля

Нагадаємо, що чутки про те, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися ширяться у Мережі від червня цього року. Минулого місяця багато друзів знаменитої пари приїхало до Києва. Подейкували навіть, що закохані зіграли весілля у київському ресторані "Курені". Втім ані Надя, ані Міша цю інформацію не коментували.

Зазначимо, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін розсекретили свої стосунки у червні 2022 року. Для Дорофєєвої цей шлюб став другим. До Міші вона була протягом семи років заміжня за шоуменом Володимиром Дантесом. Втім, про розрив вони оголосили у березні 2022 року.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Для Міші Кацуріна це третій шлюб. 2013 року він зіграв весілля з Євгенією Пановою, але згодом познайомився зі своєю другою дружиною Дашею, якій тоді було 16 років. Згодом Кацурін розлучився з Євгенією та одружився з Дашею, від якої має двох дітей.

Міша Кацурін з ексдружиною Женею / Фото: instagram.com/zhentsy

Міша Кацурін і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

У березні 2022 року Кацурін оголосив, що розлучився з Дашею Кацуріною. Згодом він оголосив про стосунки з Надею Дорофєєвою.

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