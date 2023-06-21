Надя Дорофєєва та Міша Кацурін таємно одружилися – блогер

Українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор і музикант Міша Кацурін зіграли таємне весілля.

Принаймні так стверджує відомий блогер Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі. З власних джерел він дізнався, що таємне весілля парочка нібито зіграла у ресторані "Курені", що розташований неподалік метро "Арсенальна".

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На свято закохані запросили близько 68 осіб. Серед гостей були блогер Антон Птушкін, ведучий Андрій Шабанов із донькою, ведуча Маша Єфросиніна, співак Макс Барських, продюсерка Ірина Горова з сином, ведучий Дмитро Комаров із дружиною Олександрою Кучеренко. А от з MOЗGI нікого, зокрема продюсера Потапа та співака Позитива, на весіллі не було.

До речі, весілля знаменитостей було неабияк таємним. Всім гостям та персоналу заклеювали камери телефонів, аби ті не робили фото та відео.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Богдан Беспалов також додав, що святкове меню готував для Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський.

Зазначимо, вперше про весілля співачки з ресторатором заговорив эксредактор Elle и Harper's Bazaar, фешн-журналіст Роман Тимофєєв. Він ділився чутками, що Надя та Міша збираються одружитися, і це нібито мало статися 15 червня. Підтвердженням цьому було те, що чимало друзів Дорофєєвої та Кацуріна приїхали до Києва, а також прибула й мама співачки – Ольга Володимирівна.

Надя Дорофєєва з мамою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сама Надя відповідала прихильникам, що про їхнє весілля знає лише з пліток. Проте, коли артистка вітала коханого з 35-річчям, то засвітила на безіменному пальці правої руки каблучку. Що цікаво, саме так наречені носять обручки.

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