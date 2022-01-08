Надя Дорофєєва топлес показала пружні сідниці та звела з розуму фанів

Юзери висловили захоплення фігурою співачки.

Співачка Надя Дорофєєва перед стартом нового сезону "Голосу країни" відпочиває з чоловіком Володимиром Дантесом у Мексиці.

Спека надихнула артистку на не менш гарячий контент для свого Instagram. Зокрема, зірка попозувала на камеру коханому топлес. На фото Надя постала лише в одних трусиках від купальника, стоячи на ґанку вілли на тлі бірюзового моря. Зірка прикрила груди руками і показала пружні сідниці, красиву спинку та довгі ніжки.

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

"У цій відпустці я ще не ставила будильник, та й не планую. Прокидаюся сама, зустрічаю світанок і медитую. Ще трохи і стану просвітленою", – написала вона.

Шанувальники не могли відірвати очей від пікантного кадру. У коментарях юзери висловили захоплення фігурою співачки.

Дуже гарний вид

Яка ж красива фігура у Наді

Ви богиня краси

Фігура вогонь

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