Надя Дорофєєва у чоловічому костюмі та з яскраво-червоними губами захопила сексі-образом

Як відомо, 16 вересня Надя Дорофєєва випустила свій дебютний українськомовний альбом під назвою "Сенси".

Одна з композицій свіжої платівки артистки дуже сподобалася слухачам. Йдеться про трек "Охололо". Аби привернути ще більшу увагу до композиції, Дорофєєва зняла коротке відео на пісню, у якому постала у зухвалому сексі-образі.

Так, у ролику Надя з'являється у чоловічому класичному чорному костюмі з краваткою, її лук доповнили яскраво-червоні губи та тугий хвіст. У відео Дорофєєва разом з балетом танцює, доповнюючи рухами приспів "Охололо".

Шанувальники під постом артистки зізналися, що такий образ їй дуже личить: "Передивилась це відео 50 разів вже, Надя така гарна", "Охололо" – це найулюбленіша пісня з твого альбому", "Надя вміє розпалювати тренди, особливо створювати хіти", "я у захваті від образу, тобі дуже личить і костюм і помада".

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої Міша Кацурін поділився хоум відео із записів її нового альбому "Сенси".

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