Надя Дорофєєва у дуеті зі співачкою-початківицею захопила виконанням легендарної пісні "Щедрик"

Українська виконавиця Надя Дорофєєва неочікувано заспівала у дуеті зі співачкою-початківицею Lely45 легендарну композицію "Щедрик".

Артистки виконали пісню українського композитора Миколи Леонтовича на знімальному майданчику спеціального різдвяного ТБ-проєкту "Ти не один" від 1+1 Big Brave Events та Atlas.

Надя Дорофєєва і Lely45

Як зазначила Надя, для неї це особлива пісня, тож вона вкрай відповідально поставилася до її виконання.

"Це не просто пісня, це неймовірна гордість. Коли ти чуєш її та співаєш, то відчуваєш неймовірну ніжність, силу та емоційність. А також – велику відповідальність, тому що це легендарна щедрівка! Вона викликає щирі дитячі відчуття та спогади", - прокоментувала Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва

Співачка-початківиця Lely45 теж поділилася, що для неї це особлива пісня. Саме "Щедрик" зародив у виконавиці любов до музики.

"Це одна з моїх найулюбленіших пісень. Вона викликає дуже теплі спогади – про мою рідну бабцю, яка співала її мені у дитинстві. А також це одна з тих пісень, що зародила в мені любов до музики – досі пам'ятаю, як маленькою співала її у хорі", - поділилася Lely45.

Зазначимо, легендарна щедрівка зазвучала у новому сучасному обрамленні, а над її створенням працювала команда 1+1 - Сергій Могилевський, Антон Чілібі та Ігор Мельник. Сучасність поєднана з традицією й на обкладинці треку – символічна різдвяна зірка на новий лад.

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