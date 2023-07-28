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Надя Дорофєєва у джинсовій мініспідниці похизувалася стрункими ніжками на тенісному корті

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Надя Дорофєєва у джинсовій мініспідниці похизувалася стрункими ніжками на тенісному корті

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка захопила літнім фото.

Українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ у спортивному стилі. 

Виконавиця привернула увагу шанувальників новими світлинами у своєму фотоблозі в Inatagram. Дорофєєва поділилася літнім фото на тенісному корті.

Для прогулянки Надя обрала коротеньку джинсову спідницю та білу вкорочену футболку з візерунками. Грайливості образу співачки додала білі шкарпетки, які вона одягнула під кросівки. 

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Всередині літо. У плейлисті грають сумні пісні", - підписала фото Дорофєєва. 

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Прихильникам артистки фото здалися дуже стильними та естетичними, про що вони й написали їй у коментарях: "Королева стилю", "Дуже крута", "Просто вогонь", "Ти така крутезна".

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва показала, як змінилася з роками - співачка поділилася архівними дитячими фото та порівняла свій стиль тоді та зараз.

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Дата публікації
Перегляди
777
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