Надя Дорофєєва у джинсовій мініспідниці похизувалася стрункими ніжками на тенісному корті

Артистка захопила літнім фото.
Українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ у спортивному стилі.
Виконавиця привернула увагу шанувальників новими світлинами у своєму фотоблозі в Inatagram. Дорофєєва поділилася літнім фото на тенісному корті.
Для прогулянки Надя обрала коротеньку джинсову спідницю та білу вкорочену футболку з візерунками. Грайливості образу співачки додала білі шкарпетки, які вона одягнула під кросівки.
"Всередині літо. У плейлисті грають сумні пісні", - підписала фото Дорофєєва.
Прихильникам артистки фото здалися дуже стильними та естетичними, про що вони й написали їй у коментарях: "Королева стилю", "Дуже крута", "Просто вогонь", "Ти така крутезна".
Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва показала, як змінилася з роками - співачка поділилася архівними дитячими фото та порівняла свій стиль тоді та зараз.
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