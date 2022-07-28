Надя Дорофєєва у купальнику показала струнку фігуру та розповіла, як її рятує спорт

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що спорт є невід'ємною частиною її життя.
Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва не покидає заняття спортом навіть у дуже важкі часи.
Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram. І як доказ своїх слів вона запостила фотографію, на якій зображена у спідній білизні блакитного кольору, лимонній кепці та білій сорочці.
Вбрання артистки добре підкреслило її стрункі та прокачані форми:
"Спорт для мене – ще один спосіб ввімкнутися, привести до ладу свій моральний стан, налаштуватися. Ті, хто знають мене близько, завжди дивуються, що я не скасовую тренування навіть у найважчі моменти", - пояснила Дорофєєва.
Своєю чергою, шанувальники наробили компліментів кумирці і запропонували їй якось вийти в ефір та провести тренування для своїх прихильників: "фігура просто топ", "яка ж ти гарна", "Той незручний момент, коли Надя має кращий вигляд за будь-якого з тренерів".
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