Надя Дорофєєва у пікантній сукні без бюстгальтера здивувала новим образом

Українська співачка Надя Дорофєєва у пікантній сукні знялася у сміливому фотосеті і просто захопила своєю жіночністю.

Зірка в Instagram поділилася, що зазвичай віддає перевагу комфорту. Тож артистка обирає такий одяг, в якому їй було б зручно. Однак у новому фотосеті співачці захотілося відчути свою жіночність, тож артистка знялася в незвичайному для неї образі.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Дівчата, а пам'ятаєте, ми раніше ходили на підборах? Зараз це звучить дивно, але я пам'ятаю, якщо якесь свято і ти не на підборах ‑ то щось сталося! Ну, наприклад, ти зламала ногу. Так цікаво, як все змінилося, і ми почали цінувати комфорт, зручність і нарешті – більше приймати себе. Мені це дуже подобається", - прокоментувала Надя.

Дорофєєва для фотосету обрала червону мінісукню. Вбрання було доволі пікантним у зоні декольте. Образ співачка доповнила "мокрою" укладкою та яскравим макіяжем. Надя Дорофєєва неабияк захопила жіночністю та продемонструвала свою струнку фігуру.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Буду відверта – іноді все ж хочеться побути "леді", бо це якийсь миттєвий ефект перетворення. І всі такі одразу – ого, вау! Ось на фотосесії я просто кайфонула, а ще більше кайфонула, коли після зняла все це і одягнула свої улюблені комфортні речі. Ось вам і трансформація жіночності", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер похизувалася кардинально новим образом. Артистка у сміливому фотосеті знялася з коротким волоссям та у пікантному вбранні.

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