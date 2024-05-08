Надя Дорофєєва у сльозах прокоментувала виступ alyona alyona і Jerry Heil на "Євробаченні-2024"

Українська співачка Надя Дорофєєва прокоментувала виступ виконавиць alyona alyona і Jerry Heil на "Євробаченні-2024".

Так, 7 травня відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу, де виступили представниці України. Дівчата продемонстрували свій потужний номер та просто довели до сліз. Надя Дорофєєва зізналась, що теж не стала винятком. За словами співачки, виступ України її неабияк розчулив. Дорофєєва подякувала alyona alyona і Jerry Heil, а також режисерці Таню Муіньо за потужний номер.

"Дівчата на "Євробаченні" – гордість і роз**б! Дуже розчулили мене!" – зізналась виконавиця.

Допис Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва згодом показалася у сльозах. Виконавиця зізналась, що коли alyona alyona і Jerry Heil виступали на сцені, вона не змогла стримати сліз та розплакалась.

"Тупо розплакалася на номері наших дівчат", - зізналась Дорофєєва.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, виступ представниць України у першому півфіналі "Євробачення-2024" не минув без казусів. Jerry Heil травмувала ногу просто на сцені. Виконавиця розповіла, що сталося та як вона почувається.

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