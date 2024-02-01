Надя Дорофєєва у сльозах розповіла про свій стан: "Сумна, розгублена і травмована"

Українська співачка Надя Дорофєєва зі сльозами на очах розповіла про свій емоційний стан.

У своєму Instagram артистка поділилася, що їй іноді буває неабияк тяжко морально. До слова, вона може бути життєрадісною, одягнутися у вишукане вбрання та зробити яскравий макіяж. Однак, як зазначила співачка, баланс потрібен у всьому. Тож, Дорофєєвій іноді буває неабияк емоційно тяжко, що на очах навертаються сльози.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Баланс. Він потрібен в усьому. Якщо подивитесь попереднє фото в моєму Instagram – там я в розкішній червоній сукні, з гарним мейком і червоними губами, усміхнена, яскрава і така впевнена. На цьому фото теж я – сумна, розгублена і травмована. Хто з них справжня? Відповідь - обидві", - поділилася артистка.

Виконавиця зазначила, що не збирається жалітися. Артистка поділилася знімком, де вона зображена у сльозах, задля того, аби підписники побачили її справжньою та знали, що в неї теж бувають невдалі дні.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Чомусь тривалий час хотіла вам показувати тільки "легку" себе, в гарному настрої, ненапряжну, щасливу, в ідеальному ракурсі…Напевно, соцмережі нав'язують це всім нам. Але це не про справжність. Нити та жалітись я не збираюсь, просто хочу, щоб ви хоча б іноді бачили тут і таку мене", - додала співачка.

Артистку у коментарях під дописом підтримав її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Він зазначив, що Надя у будь-якому стані прекрасна: "Найчарівніша в будь-якому агрегатному стані".

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва ділилася фото, де вона постає в пікантній червоній сукні. Артистка тоді поміркувала про свою жіночність.

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