Надя Дорофєєва у светрі та спідньому влаштувала запальні танці у новому кліпі

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила кліп на пісню "Кохаю, але не зовсім", де вона в об'ємному светрі та спідньому влаштувала запальні танці.

Композицію виконавиця написала у співавторстві зі своїм коханим, музикантом та ресторатором Мішею Кацуріним. Також один із авторів треку є Іван Клименко. Дорофєєва вже й презентувала кліп на пісню. Режисером відеороботи став Інді Хаїт.

Надя Дорофєєва

"Глибока подвійність цієї пісні та її запальне послання проникли в мою душу, надихнувши мене на створення відео, що історично передає цю напружену енергію. Моє завдання полягало в тому, щоб перетворити Надю на втілення внутрішньої боротьби, яка виявляється у її танці, захоплюючи кожний момент", – прокоментував Інді.

У кліпі Надя постала в помаранчевому светрі, білому спідньому та кросівках. Відео знімали у затишному будинку. Там виконавиця влаштовувала енергійні, але водночас чуттєві танці та передавала настрій композиції "Кохаю, але не зовсім".

Надя Дорофєєва

"Відчуваю, що зараз треба писати та випускати такі пісні, які будуть підіймати настрій. Так само, як і перезавантажуватись, шукати позитивні емоції, щоб триматися і не з'їхати з глузду від того, що відбувається щодня. Тому я звернулася до своєї позитивної сторони, а на зміну моїм сумним пісням прийшов трек "Кохаю, але не зовсім", – зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися плітки, що Надя Дорофєєва планує вийти заміж за бойфренда Мішу Кацуріна. Тим часом блогер Богдан Беспалов стверджує, що пара вже зіграла таємне весілля. Він розповів, яким було свято Наді і Міші.

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