Надя Дорофєєва у топі похизувалася сталевим пресом і повідомила про свою залежність

Артистка розповіла, як бореться зі шкідливою звичкою.

Українська співачка, тренерка проєкту "Голос країни-12" Надя Дорофєєва розповіла шанувальникам про свою нову залежність.

Як поділилася виконавиця, у неї є певна залежність від того, аби гортати стрічку в Instagram. При чому зізналася у цьому артистка у своєму фотоблогу:

"Пам'ятаєте мій пост про те, що я поставила собі обмеження на інсту (2 години на добу)?Так от ... вчора вперше мені вдалося не перевищити ліміт! Звичайно, все залежить від того, наскільки забитий день, але разів так 20 за день я ловила себе на думці, що я тупо несвідомо відкриваю інсту і серфлю всіх і вся, навіть особливо не вдивляючись у фотки і не читаючи пости. Тобто я роблю це автоматично і не залучено. По суті, мені тупо подобається водити пальчиком вниз та вгору екраном. Це явно залежність, друзі!" – зазначила Надя.

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Свої думки Надя супроводила гарним фото, на якому постала у чорному топі, високих рукавичках, штанах та сорочці. Такий лук дозволив фанам виконавиці роздивитися її ідеальний прокачаний прес.

"Тобто моя залежність - це не пити і не курити, а свайпати? Гм, цікаво, подумала я, зате немає шкоди здоров'ю… здавалося б. Але є один великий мінус – час. Як же багато часу і уваги бере на себе один палець на руці?" – додала Надя.

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