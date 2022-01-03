Надя Дорофєєва у трусиках задерла сорочку та похизувалася ідеальною фігурою

Зірка показала, який вигляд мала її фігура до новорічних свят.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала фото, яке вона зробила 31 грудня 2021 року.

На знімку, який виконавиця опублікувала у своєму Instagram, артистка хизувалася ідеальною фігурою. Так, Надя позувала у трусиках та сорочці, яку вона задерла та зав'язала на вузол. У знаменитості і дійсно плаский животик та стрункі ніжки.

Надя Дорофєєва у трусиках / instagram.com/nadyadorofeeva

Втім, Дорофєєва натякнула, що під час святкування Нового року багато їла різноманітної їжі та трішки набрала зайвих кіло.

"Фото зроблене 31 грудня. Така у мене була фігура до кілограма салату із крабових паличок, бутербродів із сиром та часником, олів'є та курки з картоплею", - поділилася Надя.

Втім, прихильники зірки однозначно написали їй чимало компліментів та переконали, що вона все одно має неперевершений вигляд.

Читайте також: